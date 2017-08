A9: Bauarbeiten zwischen Hilpoltstein und Allersberg

Erneuerung der Fahrbahndecke soll bis Ende September andauern - 04.08.2017 16:48 Uhr

HILPOLTSTEIN/ALLERSBERG - Zwischen den Anschlussstellen Hilpoltstein und Allersberg der Autobahn 9 entsteht künftig eine neue Fahrbahndecke. Die Bauarbeiten beginnen bereits am 7. August und sollen voraussichtlich zum 28. September beendet sein.

Stau könnte den Verkehrsteilnehmer auf der A9 bei Allersberg künftig häufiger drohen. Bauarbeiten könnten künftig zu Komplikationen führen. © News5



Die Autobahndirektion Nordbayern erneuert auf der A9 zwischen den Anschlussstellen Hilpoltstein und Allersberg in Fahrtrichtung Nürnberg die Fahrbahndecke. Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, wird auf einer rund fünf Kilometer langen Strecke ein Splittmastixasphaltbelag eingebaut.

Dabei wird auch die Anschlussstelle Allersberg in Fahrtrichtung Nürnberg saniert, weshalb diese vom 1. September (20 Uhr) bis 4. September (6 Uhr) gesperrt sein wird. Die Sanierung erfolgt im 24-Stunden-Takt.

"Während der Bauzeit wird der Verkehr mit drei Fahrstreifen in Fahrtrichtung München und zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung Nürnberg auf der Richtungsfahrbahn München geführt", so die Autobahndirektion weiter. Die PWC-Anlage Göggelsbuch ist im gesamten Bauzeitraum in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Anschlussstelle Hilpoltstein steht allerdings jederzeit zur Verfügung.

Die Autobahndirektion bittet alle Verkehrsteilnehmer um "erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich." Die Kosten für das Vorhaben belaufen sich auf etwa 5,5 Millionen Euro.



Die Sanierungsarbeiten der 20 Jahre alten Fahrbahn sind notwendig, da diese nicht mehr den Ansprüchen an die heutige Verkehrsbelastung genügt. Es werden etwa 70.000 Quadratmeter Asphalt abgefräst und rund 40.000 Tonnen Asphaltmischgut eingebaut. Die Bauarbeiten werden wöchentlich, mit Ausnahme am Sonntag, "unter Ausnutzung der Tageshelligkeit" vorgenommen.