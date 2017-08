A9 bei Allersberg: Wohnmobil kracht in Stauende

Zwei Personen wurden dabei verletzt - Fahrbahn wieder frei - 28.07.2017 16:29 Uhr

ALLERSBERG - Auf der A9 ist es am Freitag an der Anschlussstelle Allersberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer eines Wohnmobils prallte mit seinem Fahrzeug in das Ende eines Staus und schob mehrere Fahrzeuge zusammen. Zwei Personen trugen Verletzungen davon.

Auf der A9 hat sich am Freitagnachmittag in Fahrtrichtung Berlin ein Stau gebildet. Auf Höhe der Anschlussstelle Allersberg ist dabei der Fahrer eines Wohnmobils von hinten auf einen stehenden Pkw gekracht, woraufhin weitere Fahrzeuge zusammengeschoben wurden.

Am Unfall, der sich gegen 14.30 Uhr ereignet hat, waren insgesamt fünf Personen beteiligt, zwei davon wurden leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise rund 50.000 Euro. Die Bergungsarbeiten sind bereits abgeschlossen, die Fahrbahn ist wieder frei. Nach Aussagen der Feuchter Verkehrspolizei muss jedoch "mit einem leichten Rückstau gerechnet werden, der sich aber zeitnah auflösen sollte."

