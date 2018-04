A9 bei Greding: Auto rast auf Rastanlage in Reisebus

GREDING - Am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr fuhr ein 61-jähriger Mann mit seiner Beifahrerin in seinem Auto in die Rastanlage Greding-Ost ein und krachte dabei mit hoher Geschwindigkeit ins Heck eines stehenden Reisebusses.

Ein Autofahrer krachte mit hoher Geschwindigkeit auf einen stehenden Reisebus. © NEWS5/Goppelt



Hier musste eine hohe Geschwindigkeit im Spiel gewesen sein, wie die Polizei vermutet: Das Fahrzeug wurden durch den Aufprall sehr stark verformt.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Fahrer sowie seine Beifahrerin schwer verletzt ins Krankenhaus. Im Reisebus selbst wurden zwei Inssassen durch den Aufprall leicht verletzt - die beiden kamen ebenfalls ins Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt, wie der Unfall zustande kam. Derzeit ist der Vorgang noch ungeklärt.

