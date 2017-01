Ab auf die Piste und rasant den Hang herunterrutschen hieß es beim Flutlichtrodeln in Hilpoltstein. Der Ortsverein des Technischen Hilfswerks (THW) hatte zum Rodeln am Abend geladen und auch das Wetter spielte mit. Es war kalt, aber trocken - ideale Wintersportbedingungen also. © Tobias Tschapka