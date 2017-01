Ab Freitag schlägt wieder die "Stunde der Wintervögel"

Vom 6. bis 8. Januar können Naturfreunde bei der Aktion mitmachen - vor 24 Minuten

HILPOLTSTEIN - Der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV) ruft zum zwölften Mal zur "Stunde der Wintervögel", der größten wissenschaftlichen Mitmachaktion Deutschlands, auf. Naturfreunde können zwischen dem 6. und 8. Januar eine Stunde lang die Vögel vor ihrem Fenster zählen und dem LBV melden. Hinweise von Vogelfreunden hatten den LBV zuletzt aufhorchen lassen.

Eine Blaumeise in einem Garten im brandenburgischen Sieversdorf. Vom 6. bis 8. Januar findet zum zwölften Mal die bundesweite "Stunde der Wintervögel" statt. © Patrick Pleul (dpa)



Eine Blaumeise in einem Garten im brandenburgischen Sieversdorf. Vom 6. bis 8. Januar findet zum zwölften Mal die bundesweite "Stunde der Wintervögel" statt. Foto: Patrick Pleul (dpa)



Der aktuelle Kälteeinbruch hat einige Vögel überrascht. Zugvögel, die normalerweise im Mittelmeerraum überwintern, aber bislang hier geblieben waren, müssen jetzt kurzfristig reagieren. Sie fliegen nun entweder spontan Richtung Süden oder können vermehrt bei der Nahrungssuche im Garten beobachtet werden. Heimische Standvögel, die ganzjährig hier bleiben, müssten aufgrund der geschlossenen Schneedecke vermehrt im Siedlungsbereich nach Futter suchen.

Die Hinweise zahlreicher Vogelfreunde, dass zuletzt ungewöhnlich wenige Vögel zu beobachten waren, hatten den LBV aufhorchen lassen. Der Bund hofft deshalb auf hohe Beteiligung. "Denn je größer die Teilnehmerzahl ist, desto wertvoller werden die Ergebnisse", so Martina Gehret vom LBV. Die Aktion liefert den Naturschützern wertvolle Informationen über die Entwicklung der heimischen Vogelwelt. Im Januar 2016 beteiligten sich in Bayern knapp 27.000 Menschen und meldeten mehr als 700.000 Vögel. Die Kohlmeise war dabei der häufigste Wintervogel in Bayern, ihm folgten Feldsperling, Haussperling, Amsel und Blaumeise.

So wird gezählt

Von einem ruhigen Beobachtungsplatz aus wird von jeder Art die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu beobachten ist. Die Beobachtungen können bis zum 16. Januar unter www.stunde-der-wintervoegel.de gemeldet oder per Post eingesandt werden. Am 7. und 8. Januar können Naturfreunde auch von 10 bis 18 Uhr unter der kostenlosen Rufnummer 0800-115-7-115 ihre Hinweise durchgeben. Die Ergebnisse werden auf der Internetseite ausgewertet.

lvm