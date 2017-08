Allersberg: Daniel Horndasch macht das Rennen

Kurzbeschreibung: Am 2. Juli 2017 wird in Allersberg darüber entschieden, wer ins Rathaus einzieht. Nach 24 Jahren Regentschaft von Bernhard Böckeler (CSU) wird ein neuer Bürgermeister an der Spitze der Stadt stehen. Drei Kandidaten stehen zur Wahl: Christian Albrecht (CSU), Daniel Horndasch (ABF/FW) und Andreas Odermann (SPD).

Themenarchiv Bürgermeisterwahl in Allersberg 2017