Allersberger Torturm strahlt bald in frischem Glanz

Sanierung an der Außenmauer geht zu Ende — Erhalt historischer Gebäude hat eine große Bedeutung - vor 1 Stunde

ALLERSBERG - Mit einer Feierstunde wurde die noch nicht endgültig abgeschlossene Sanierung der Außenhaut des Torturms begangen.

Nach dem Ende der Sanierungsarbeiten am Allersberger Torturm können die Autos wieder beide Durchfahrten nutzen. Die Erneuerung des Baudenkmals hat insgesamt 200 000 Euro gekostet. © Foto: Mücke



„Unser Allersberger Wahrzeichen erstrahlt somit an der Einfahrt zum Marktplatz in neuem Glanz“, zeigte sich Bürgermeister Bernhard Böckeler dabei mächtig stolz über das erreichte Ergebnis. Er wollte zu diesem Anlass nicht einfach wieder zur Tagesordnung übergehen, sondern die am Bau Beteiligten und Personen des öffentlichen Lebens würdigen. Dabei schlug der Bürgermeister einen großen Bogen von der Bedeutung der Städtesanierung, des Städtebauförderungsprogramms bis zu der Bedeutung der Altortsanierung und dem Erhalt der Gebäude mit historischer Bausubstanz.

Sein Blick blieb dabei nicht allein am Torturm hängen, sondern er streifte auch andere historische Gebäude wie das in Privatbesitz befindliche Heckelhaus als Schmuckstück am Marktplatz und das Gilardi-Anwesen, aber auch öffentliche Plätze wie die erst in diesem Jahr abgeschlossene Sanierung und den Ausbau von Kirchstraße und Zwischenmarkt.

Städtebau heiße auch, so der Rathauschef, weiter zu bauen und gleichzeitig zu versuchen, das Erbe zu erhalten. Vor rund 20 Jahren sei die Innensanierung des Torturms erfolgt mit einem Kostenaufwand von damals gut 400 000 D-Mark (etwa 205 000 Euro).

Vor einigen Jahren gab es dann eine Brandschutzertüchtigung für 50 000 Euro und nun eben die Außensanierung mit Kosten von mehr als 200 000 Euro. „Unsere Altortsanierung ist uns etwas wert“, fasste er die vielen Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung zusammen. Freilich müssen weitere Maßnahmen an der Durchfahrt im kommenden Jahr folgen.

Böckeler zählte auch die vielen Funktionen auf, die der Torturm schon hatte. Ganz zu Beginn stand die Schutzfunktion als ein Teil der früheren Befestigung Allersbergs, später Schule, Feuerwehrunterstellmöglichkeit, Waage, Arrestlokal, Wohnstatt des Türmers, der gleichzeitig auch wieder Feuerwache, Schulmeister, Musikant, Mesner, Hochzeitslader und auch Leichenbitter zur Überbringung von Todesnachrichten war.

Und dann beherbergte der Torturm auch zeitweise das Handwerk, als Schuhmacher und auch Schneider sich dort eingemietet hatten. „Unser Torturm steht für vieles, sieht trutzig aus und strahlt auch etwas aus, er strahlt für sich“, sagte Böckeler. Und er riet den bei der Feierstunde Anwesenden, auch einmal einen Blick aus den Fenstern zu werfen, wo man Details erkennen könne, auf die man sonst kaum einen Blick habe, wie einer der Puttenköpfe an der Fassade des alten Spitals.

Baurat Dr. Tobias Krinner von der Regierung von Mittelfranken brach eine Lanze für das Städtebauförderungsprogramm und die damit verbundene Aufwertung des öffentlichen Raums. Es gehe dabei um konkrete Einzelprojekte und auch um das Stadtbild. Bei der Sanierung des Torturms, die der bautechnischen Unterhaltung genauso gelte wie der Sicherung des Denkmals, werde auch der Marktplatz gestärkt und das gesamte Stadtbild erhalte eine Aufwertung.

Seit 1986 würden in Allersberg Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung durchgeführt, hatte Krinner nachgeforscht. Für den Torturm zahlen Land und Bund jeweils die Hälfte der Förderung von 155 000 Euro. Die Gelder seien hier gut angelegt, weil der gesamte Altort die Aufwertung verdient, damit es ein lebendiger und vitaler Ortskern bleibe.

Vielfältige Nutzung

Eine weitere Nutzung des Torturms zeigte Pfarrer Hermann Dinkel von der evangelischen Kirchengemeinde, nämlich die der Krippe, die von Kindern oftmals mit dem Torturm gezeichnet werde. Pfarrer Peter Wenzel wertete den Torturm als Portal für den Marktplatz, der damit auch für die Willkommenskultur in unserem Land stehe. Er sprach von einer guten Nachbarschaft mit dem Kolpinghaus und erklärte, dass er sich schon auf die nächsten Kabarettvorstellungen freue.

Der Vorsitzende des Kultur- und Verschönerungsvereins (KVV), Hartmut Lehmann, blickte auf die Zeit vor der Innensanierung zurück und freute sich, dass nun auch außen der Torturm umfassend renoviert wurde. Er gab auch preis, dass man seitens des Vereins zu Beginn der Innensanierung recht gemischte Gefühle hatte, nun aber gerne den Torturm mit Leben fülle und auch weiterhin für viel Leben im Torturm sorgen wolle.

Lehmann ließ bei der Gelegenheit auch die finanziellen Beteiligungen des KVV nicht unerwähnt, etwa für die Scheinwerfer auf den Torturm und die katholische Kirche sowie die Weihnachtsbeleuchtung. Er sagte zu, dass der Verein weiterhin das öffentliche Leben in der Marktgemeinde unterstützen wolle.

Reinhold Mücke

