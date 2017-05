Alte Orgelpfeifen der Stadtpfarrkirche Hilpoltstein werden zur Dekoration

HILPOLTSTEIN - Die Katholische Pfarrei Hilpoltstein bekommt eine neue Kirchenorgel. Ab dem 16. August wird sie aus Luzern angeliefert und aufgebaut. Kostenpunkt des Großprojekts: 875.000 Euro. Die bisherigen Zuschüsse und Spenden decken nur etwa 315.000 Euro. Die Pfarrei hofft deshalb auf weitere Spenden aus der Bevölkerung. Um die Spendenbereitschaft zu erhöhen, hat sich die Gemeinde einiges einfallen lassen.

Kirchenpfleger Erich Bergauer, Pfarrer Franz-Josef Gerner und Franz Stadler von der Kirchenverwaltung (von links) freuen sich auf die neue Orgel der katholischen Pfarrei, die dann anstelle der dunklen Umrisse auf der Empore hinter ihnen stehen wird. Foto: Lea-Verena Meingast



"Wir haben schon Bilder der neuen Orgelpfeifen gesehen, die sehen fantastisch aus", sagt Kirchenpfleger Erich Bergauer. Die neue Orgel wird von der renommierten Orgelbaufirma Goll in Luzern gebaut, die bereits mehrere Orgeln für bayerische Kirchen hergestellt hat.

Das neue Instrument wird zwar auch wieder 2000 Pfeifen beherbergen, aber anders aussehen: Es wird auf das ursprüngliche Maß zurückgebaut, angeordnet vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. "Die Orgel wird schmaler, dafür tiefer. Früher war sie mehr als sechs Meter breit, die neue wird nur noch etwa 4,50 Meter breit sein, so wie ganz früher", erklärt Stadtpfarrer Franz-Josef Gerner. Der Chor ist künftig in Stufen auf der rechten Seite angeordnet und hat mehr Platz.

"Der Klang der Orgel wird sehr weich sein, weil dies am besten zu unserer Barockkirche passt", erläutert Gerner. Damit das möglich wird, muss mehrere Monate lang gestimmt werden. Am 26. November wird die Orgel zum Ende des Kirchenjahres bei einem Festgottesdienst offiziell eingeweiht. Wer wird darauf spielen? Angefragt wurden der Domorganist der Diözese Eichstätt, Martin Bernreuther, und der Domkapellmeister Christian Heiß.

Zwei Kilo Bauschutt und Staub entfernt

Bis es so weit ist, gibt es noch einiges zu tun. Um die Tragfähigkeit der zweiten Empore für die sechs Tonnen Gewicht der neuen Orgel zu sichern, musste der Fußboden entfernt werden, um die Balken freizulegen. "Nicht alle, aber viele waren angefault oder von Holzwürmern zerfressen", erklärt Bergauer. Nachdem ehrenamtliche Helfer in Eimern und mit dem Staubsauger etwa zwei Kilo Bauschutt und Staub entfernt haben, wird nun die Empore saniert. "Für die Besucher der Kirche besteht keinerlei Gefahr", betont Pfarrer Gerner.

Danach wird der Kirchenmaler Decke und Wandputz ausbessern. Zusätzlich müssen noch die Holz-Ornamente auf der Vorderseite der Orgel, sogenannte Schleiergitter, erneuert werden. "Leider müssen sie aufwändiger restauriert werden als bisher angenommen", so Bergauer. Die Kosten für das Großprojekt sind auf 875.000 Euro angestiegen. Die Diözese Eichstätt steuert rund 93.000 Euro bei, die Bayerische Landesstiftung 77.000 Euro. Die öffentlichen Zuschüsse belaufen sich auf rund 23.000 Euro. Selbst mit den Spenden aus der Bevölkerung von 120.000 ist allerdings noch nicht einmal die Hälfte der Gesamtkosten gedeckt.

Orgelpaten gesucht

"Wir hoffen, dass noch viel gespendet wird, eine Pfeifenorgel ist durch nichts zu ersetzen", sagt Pfarrer Gerner. Dafür wurden jetzt Plakate und Flyer gedruckt, die im ganzen Ort auf die Spendenbitte hinweisen. Wer 500 Euro spendet, wird Orgelpate: Der eigene Name wird dann in eine der neuen Pfeifen eingraviert. Auch die alten Pfeifen helfen der neuen Orgel: Etwa 300 der 2000 alten Pfeifen wurden bislang gegen Spenden verkauft.

"Einer hat eine 1,80 Meter lange Pfeife gekauft und will sie als Ofenrohr nutzen. Ein anderer will sein Treppenhaus dekorieren", erzählt Erich Bergauer. "Es sind noch einige da, die können gerne gegen Spende im Pfarramt erworben werden." Für Donnerstag, 13. Juli, organisiert die Pfarrei eine Tagesfahrt nach Luzern.

"Dort begutachten wir die neue Orgel und erkunden die Stadt Luzern", erklärt Bergauer. Die Fahrt beginnt um 5 Uhr, die Rückkunft ist für 23 Uhr geplant. Der Fahrpreis von 50 Euro kommt der neuen Orgel zugute, ebenso wie die Einnahmen eines besonderen Konzerts: Am Sonntag, 25. Juni, präsentiert der renommierte Palestrina-Chor Nürnberg ab 18 Uhr Chormusik aus fünf Jahrhunderten in der Stadtpfarrkirche. Karten für 10 Euro gibt es in der Pfarrei oder an der Abendkasse.

Lea-Verena Meingast