Am Wochenende sind in Hilpoltstein die Drachen los

Drachenfest Hilpoltstein steigt heuer zum 26. Mal. - vor 4 Minuten

HEUBERG - Wer wird denn da in die Luft gehen? Viele! Denn das Drachenfest am Main-Donau-Kanal bei Heuberg ist ein fester Veranstaltungstermin bei allen großen und kleinen Liebhabern des Drachenfliegens.

Drachen, wohin man auch schaut. Am kommenden Wochenende gehört die Wiese unterhalb von Heuberg am Main-Donau-Kanal wieder denjenigen, die sich für diese Art von Flugobjekten begeistern können. © Foto: HiZ-Archiv/Tobias Tschapka



In diesem Jahr bereits zum 26. Mal schlagen bei optimalen Windverhältnissen am 23. und 24. September die Herzen der Drachenflieger höher, denn dann steigen auf der Drachenwiese am Kanal bei Heuberg viele hunderte bunte Flugobjekte in den Himmel. In allen Variationen kann man die großen und kleinen Flugdrachen bewundern, wenn sie ihre Spiralen immer höher in den Himmel hinauf drehen.

Aus ganz Deutschland haben sich wieder Drachenteams angekündigt, um ihre Flugkünste mit den vielfältigen Fluggeräten vorzuführen. Aber auch das große Familienflugfeld bietet allen Platz, die ihre Drachen von zu Hause mitbringen und hier steigen lassen möchten.

Wie auch in den vergangenen Jahren obliegt die Organisation und Bewirtung der Freiwilligen Feuerwehr Heuberg. Zusätzlich zum Drachensteigen wird dem Publikum ein ansprechendes Rahmenprogramm geboten, das auch bei Besuchern, die keine Drachen mit dabei haben, für Unterhaltung sorgt.

Musik, Moderation, Feuershow und Feuerwerk machen das Drachenfest zu einem tollen Ereignis, bei dem die ganze Familie Spaß haben wird.

Selbstverständlich werden sich die Organisatoren des Festes und die Kiteflyers wieder besondere Aktionen für das Fest einfallen lassen, sodass jeder auf seine Kosten kommen wird.

Beginn ist am Samstag um 14 Uhr, Ende gegen 21 Uhr. Am Sonntag findet das Drachenfest von 10 bis 18 Uhr statt.

