Ausgezeichnet wandern auf der südlichen Frankenalb

Vier Routen zwischen Laibstadt und Thalmässing erhielten das Gütesiegel „Premiumweg“ - 18.12.2016 12:42 Uhr

THALMÄSSING/LAIBSTADT - Die südliche Frankenalb kann neuerdings mit vier zertifizierten Premium-Wanderwegen punkten.

Eva Schultheiß, Bürgermeister Ralf Beyer, Bürgermeister Georg Küttinger (von links) sowie Julian Karch (rechts) freuen sich über die erfolgreiche Zertifizierungsurkunde, die Michael Jarmuschewski übergeben hatte. Foto: privat



Michael Jarmuschewski vom Deutschen Wanderinstitut übergab an die Bürgermeister Georg Küttinger aus Thalmässing und Ralf Beyer aus Heideck Urkunden, die bescheinigen, dass der Vorgeschichtsweg, der Thalachtal-Panoramaweg, der Premiumweg Jurakante und der Laibstädter Geschichtsweg „die Anforderungen für Premiumwege“ erfüllen und daher berechtigt sind, „für drei Jahre das deutsche Wandersiegel zu führen“.

Der zwölf Kilometer lange Vorgeschichtsweg erhielt dieses Siegel bereits vor drei Jahren und wurde nun turnusmäßig überprüft. „Der Weg ist noch immer gut gepflegt“, bestätigte der Zertifizierer, der tags zuvor einen wahren Wandermarathon absolviert hatte. Auch sei der Weg nicht durch Befestigung „ertüchtigt“ worden, was den Anteil naturbelassener Wege verringert hätte.

Die neuen Premiumwege „Jurakante“, „Thalachtal-Panoramaweg“ und der Laibstädter Geschichtsweg erhielten diese Auszeichnung neu, sodass am Albrand eine Premium-Wanderregion mit vier zertifizierten Wanderwegen entstanden ist. „Das ist ein tolles Angebot für Ausflügler und Wanderfreunde“, freut sich Küttinger.

Der Weg dahin war nicht leicht. Vor ziemlich genau einem Jahr teilte das Deutsche Wanderinstitut nämlich mit, dass die eingereichten Wege Laibstädter Geschichtsweg, Jurakante und Thalachtal-Panoramaweg die nötigen Voraussetzungen nicht erreichten. In Thalmässing mussten neue Wegführungen gesucht werden, um den Asphalt-Anteil zu verringern, bei Laibstadt beginnt nun der Weg nicht mehr am Dorf, sondern an der Stollenrekonstruktion, um den Weg vom Dorf hinaus in die Flur und zurück abzukürzen.

Die Starttafel musste aktualisiert und draußen neu gesetzt werden. Die Wegweiser mit den veränderten Entfernungsangaben erneuerten und montierten Kreisheimatpflegerin Eva Schultheiß und Dr. Reinhard Spörl, die im vergangenen Jahr den kompletten Weg markiert hatten. „Wir wissen nun die Wertigkeit der Auszeichnung zu schätzen“, sagte Küttinger, „und wir wissen, dass die Auszeichnung nicht jeder Wanderweg mit nur geringem Aufwand erhalten kann. Das Deutsche Wandersiegel ist wirklich eine Besonderheit.“ Der vor drei Jahren zertifizierte Vorgeschichtsweg bewies, dass diese positive Bewertung eines Wanderwegs eine Garantie sei für hohe Besucherzahlen, denn immer mehr Wanderfreunde orientierten sich vor der Zielwahl auf der Website des Wanderinstituts, wo es zertifizierte Wege gibt.

Zusammen mit dem Kreiswegewart Hans Luft suchte die Thalmässinger Verwaltung Möglichkeiten, wie man die Asphaltstrecken reduzieren könne. Diese Änderungen wurden mit dem Wanderinstitut besprochen und auch begutachtet. Dann erst seien die neuen Schilder bestellt worden, erläuterte Julian Karch. Bei der Beschilderung halfen Hans Luft, die Wanderwegpaten und der Bauhof.

„Nach diesem schönen Weihnachtsgeschenk können wir uns an die Vorbereitungen machen, damit wir im Frühling die Werbetrommel rühren und die Wanderfreunde anlocken können“, waren sich die Bürgermeister Küttinger und Beyer einig.

Der Weg „Jurakante“ ist etwa acht Kilometer lang und führt vom Museum Thalmässing zur Keltenschanze und hinauf nach Reinwarzhofen. Von hier entlang der Jurakante und dann durch den Wald hinunter zum Ausgangspunkt.

Der etwa 18 Kilometer lange Thalachtal-Panoramaweg hat als erste Station Gebersdorf, folgt dann dem Vorgeschichtsweg nach Landersdorf und an den rekonstruierten Grabhügeln vorbei über Feinschluck ins Thalachtal hinunter. Nächstes Ziel sind der Ringwall und der mittelalterliche Burgstall auf dem Auer Berg. Auf der Höhe geht’s weiter, bis man absteigt, um den Schwimbach zu überqueren. Am letzten Ziel, dem Burgstall Landeck, liegt das nahe Thalmässing zu Füßen.

Der etwa 7,5 Kilometer lange Laibstädter Geschichtsweg mit mehr als 150 Höhenmetern beginnt beim Parkplatz an der Kreisstraße von Laibstadt nach Dannhausen an der Thalachbrücke. Der Wanderer erfährt auf elf großen und kleinen Informationstafeln Interessantes aus der Geschichte Laibstadts und seiner Umgebung. Themen der Informationtafeln sind beispielsweise Stollenrekonstruktion, Keltenschanze, Abschnittswall auf dem Ruppertsberg, Geologie. Eine Panoramatafel erklärt den Blick auf die Franken- und Oberpfälzer Alb.

Eva Schultheiß

