Fast kein Durchkommen mehr war auf dem Weihnachtsmarkt in Allersberg.

Weihnachtlich wurde es am zweiten Adventswochenende in Greding.

Es weihnachtet sehr in Hilpoltstein. Pünktlich zum ersten Adventswochenende, an dem auch der Weihnachtsmarkt stattfand, rieselten die ersten Schneeflocken vom Himmel und verpassten den Buden und historischen Gebäuden rund um den Marktplatz einen passenden Zuckerguss. Am Sonntag schaute dann auch der Nikolaus vorbei und sorgte für strahlende Kinderaugen.