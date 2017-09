Bad Königshofen reißt Hilpoltstein aus Pokaltraum

Tischtennis: Erstligist setzt sich im Achtelfinale des DTTB-Pokals 3:1 durch - vor 38 Minuten

HILPOLTSTEIN - Mit der Musik des Films "Superman Returns" marschierte die Tischtennisgarde des TV Hilpoltstein zum Pokalspiel gegen den TSV Bad Köningshofen ein. Es wurde nichts mit der Rückkehr der Helden ins Final Four, 1:3 schieden die Hilpoltsteiner im Achtelfinale gegen den favorisierten Erstligisten aus, verkauften sich dabei aber gut.

Der Hilpoltsteiner Pokaltraum ist ausgeträumt. Petr David (hinten) gewann zwar sein Spiel, aber Erstligist TSV Bad Königshofen setzte sich im Achtelfinale durch. © Salvatore Giurdanella



Hilpoltstein begann mit Alexander Flemming, Petr David und Nico Christ. "Heute spielen die besten fränkischen Vereine gegeneinander", eröffnete TV-Teammanger Bernd Beringer den 210 Zuschauern. "Wie immer haben wir nur eine Außenseiterchance, wie immer ist alles möglich."

Alexander Flemming - Kilian Ort 1:3. Flemming schien im ersten Satz nicht ganz wach zu beginnen. Er kam gegen den 21-jährigen Nationalspieler Kilian Ort überhaupt nicht ins Spiel - der Bad Königshofener Star ließ den TV-Kapitän regelrecht abblitzen. Flemming schien etwas ratlos zu sein, als Ort ihm die Bälle um die Ohren drosch und auf 7:0 davonzog. "Immerhin einer", so Flemmings Kommentar, als er dann den ersten Punkt machte.

Und der schien irgendwas auszulösen, denn vom 2:8 weg drehte Flemming entfesselt auf. Die Kampfstärke des Kapitäns war wieder da, er machte Punkt um Punkt. Ein 0:7 zum 11:8 gedreht - besser konnte der Einstand für die Hilpoltsteiner nicht laufen.

Mehrfach ausgespielt

Überlegt holte er auch die Punkte im zweiten Satz, ließ Ort mehrfach im falschen Eck stehen, hielt ein 3:3 zum 5:5 gegen den 37 Spielpunkte besseren Bad Königshofener, musste dann aber abreißen lassen und setzte beim 5:10 den letzten Ball ins Netz. Auch der dritte Durchgang begann ausgeglichen, keiner der beiden kam schnell zum Punkt, stattdessen tasteten sie sich ab und warteten auf die erste Möglchkeit zum Angriffsschlag. Nach dem 2:4 glich Flemming zum 4:4 aus, dann zog Ort zum 4:7 davon. Einen "Elfmeter", einen halbhoch abgewehrten Ball Orts, ließ Flemming liegen und traf nur die Netzkante: 4:8, doch dem Hilpoltsteiner gehörten die beiden nächsten Punkte. Dann machte Ort aber den Sack zu.

Ort technisch stark

Er zeigte auch im dritten Satz seine Klasse, griff schon bei extrem niedrigen Schlägen an und machte Punkte, die Flemming nur mit einem Schulterzucken in Richtung seiner Teamkameraden quittieren konnte. Trotzdem glich der Hilpoltsteiner nach dem 2:4 zum 4:4 aus, holte auch zum 6:6 zwei Punke auf. "Mutig, Alex", hatte Nico Christ von der Bank reingerufen, doch wieder punktete Ort doppelt - und wieder ließ sich Flemming nicht abschütteln, wehrte den ersten Matchball beim 9:10 ab.

Bad Königshofen nahm die Auszeit. Flemming suchte nach Orts Aufschlag die leere Ecke - der Ball geriet diesmal zu lang, der erste Spielpunkt ging an den Favoriten, der sich mit technisch sehr gutem Tischtennis durchgesetzt hatte.

Hilpoltsteins Petr David (hinten) ließ Mizuki Oikawa beim 3:0 keine Chance. © Salvatore Giurdanella



Petr David - Mizuki Oikawa 3:0. Hilpoltsteins Nummer zwei stand nun gegen Mizuki Oikawa schon unter Zugzwang, Pokalspiele sind nach drei gewonnen Matches beendet. Die spannende Frage lautete, ob der Tscheche sein Tischtennis aus der vergangenen Bundesligasaison gegen die Nummer 88 der Weltrangliste auf die Platte bringen würde. Und tatsächlich begann David gegen den flinken Japaner gut, führte 6:3, kassierte dann aber den Ausgleich und servierte Oikawa den siebten Punkt mit einem schlecht abgewehrten Ball auf dem Silbertablett. Der 33-Jährige TV-Spieler behielt aber kühlen Kopf und kam überlegt zum Satzball. Den ersten konnte Oikawa noch abwehren, dann führte David 1:0.

Im zweiten Satz schien David Oikawa gut im Griff zu haben, führte schnell 4:1, ärgerte sich dann aber über den Ausgleich und zwei weitere Punkte das Bad Königshofeners. Dessen Netzball brachte die Wende und anschließend das 8:6, das David zum 9:7 und mit einem überlegten Crossball zum 10:7 ausbaute und dann den Punkt holte. "Wir schlagen uns gut. Egal wie es ausgeht, das kann man jetzt schon sagen", so die Einschätzung des durch die Halle tigernden Beringer.

Nur ganz knapp verfehlt

Sein Spieler ließ Oikawa derweil zum 1:4 ziehen, nach dem 3:4 zeigte er seinen Teamkollegen, wie weit der Ausgleich entfernt war: eine Winzigkeit zwischen Daumen und Zeigefinger. Stattdessen erhöhte Oikawa auf 3:7. Doch David zeigte ähnliche Kampf-Qualitäten wie Flemming, kam auf 6:7 heran und hechtete noch eigentlich schon verlorenen Bällen hinterher. Der verdiente Lohn war der Ausgleich. Der Japaner drehte nochmal das Spiel, wollte aber nach seinem 9:8 zu viel - so kam David zum neunten, zum zehnten Punkt, der elfte blieb an der Netzoberkante hängen.

"Hopp, Hopp", klatschten TV-Anhänger ihren Favoriten ein. Im Pokal, der auf nur einer Platte und ohne Doppel gespielt wird, ist die Stimmung noch einmal deutlich intensiver als in der Liga. David tat seinen Fans den Gefallen und machte den Sack zu. "Hip Hip Hurra", stimmte Beringer den Hilpoltsteiner Schlachtruf an, der anschließend durch die Halle dröhnte. Der TV hatte ausgeglichen und David gegen den 20-jährigen die Frage nach seiner Form überzeugend beantwortet.

Nico Christ - Darko Jorgic 1:3. Nico Christ tat sich schwer gegen den 19-jährigen Slowenen, Jorgic pfefferte dem Hilpoltsteiner mit seiner starken Rückhand die Bälle nur so um die Ohren und gewann den ersten Satz über 6:1 schnell 11:5. "Schön die Aufschläge", coachte Flemming zu Beginn der zweiten Runde in Richtung der Platte. Christ kassierte nach dem 3:3 vier Punkte, blieb aber bis zum 9:8 dran. Die beiden nächsten Bälle gerieten Christ zu lang, 2:0 nach Sätzen für den Bad Königshofener.

Nach der 2:0-Führung für Hilpoltstein im dritten Satz feuerte Jorgic einen schnellen Ball aus der Hüfte, der Christ aber wenig beeindruckte, er setzte sich auf 6:1 ab. "Wir haben schon gewonnen", so Beringers Einschätzung - offen blieb, ob sie sich auf den Abend an sich bezog oder das anschließende 11:4 seines Spielers. Im dritten Druchgang nahm Christ nach dem 2:5 eine Auszeit.

Christ behält die Ruhe

Die brachte ihm erst einen Punkt und dann den bisher schönsten Ballwechsel des Abends. Weit hinter den Platten schossen sich die Spieler die Bälle zu, doch Christ setzte nicht auf volles Risiko, sondern versuchte es mit einfachen, weniger druckvollen Bällen, bis der Slowene neben die Platte schlug. Der Ausgleich zum 6:6 folgte, dann die Führung gegen die Nummer 173 der Weltrangliste, die Christ beim 9:9, 10:10 und 11:11 wieder abfing. Ein Return ins Netz brachte die Entscheidung zum 11:13. Wieder lag Bad Königshofen vorne, Flemming musste gegen Oikawa gewinnen.

TV-Kapitän Alexander Flemming kämpfte wieder einmal ganz stark, war mit seiner Leistung aber nicht zufrieden. © Salvatore Giurdanella



Alexander Flemming - Mizuki Oikawa 0:3. Erneut lag Flemming schnell zurück, 0:6. Er holte zwar wieder auf, diesmal aber nur drei Punkte, bevor der Japaner 11:6 gewann. Murmeln in der Halle - das verhieß nichts Gutes. Doch Flemming ließ sich nicht beirren und legte im zweiten Satz ein 8:2 vor. Das glich Oikawa aus und ging sogar in Führung. Ein Timeout der Hilpoltsteiner brachte noch einen Punkt, aber auch nicht mehr (10:12).

Der entscheidende Satz begann mit einem 4:2 für Oikawa. "Ich spiel Scheiß", fluchte Flemming laut. "Stimmt nicht", so die postwendende Antwort aus dem Karree, die Flemming mit starker Rückhand zum 5:5 bestätigte. Weiter ging es zum 7:6. "Der kämpft bis zum letzten Blutstropfen", so Beringer über seinen Kapitän. Der Ausgleich zum 8:8 zog Proteste nach sich, denn die Schiedsrichter gaben ihn wegen einer beinahe unsichtbaren Kantenberührung nicht - stattdessen also 7:9, zum 9:9 revanchierte sich Flemming mit einem eigenen Kantenball.

Netzkante stoppt Flemming

Einen ultraschnellen Ballwechsel schloss Flemming zu lange ab, dann drängte er Oikawa bei dessen Matchball weit hinter die Platte und behielt bei seinen Angriffsschlägen die Nerven. Er machte sogar die 12:11-Führung, ein Ball auf die Netzkante brachte aber Königshofen den Ausgleich und mit seinem 13:12 nahm Oikawa seine Auszeit. Ein Ball Flemmings hinter die Platte beendete die Pokalhoffnungen dieser Saison.

"Die Enttäuschung ist sehr groß, wenn man Null Punkte macht. Ich hatte keine Sicherheit, auch wenn ich in Führung lag", so der niedergeschlagene Kapitän Alexander Flemming, den auch die Schulterklopfer der Mitspieler und Fans nicht aufmuntern konnten.

"Wunder gibt es immer wieder, aber nicht jedes Jahr. Ein großer Kampf ist zu Ende", so Beringer. Bad Königshofen habe verdient gewonnen. "Aber wir haben uns gut verkauft." Vielleicht wäre noch etwas gegangen, hätte Flemming seinen Satzball gegen Oikawa verwandelt, so der Teammanager. Dann wäre David noch gegen Ort angetreten und der Hilpoltsteiner habe diesen schon einmal besiegt.

Aber sei's drum, nun steht am Sonntag, 1. Oktober, um 14 Uhr das erste Liga-Heimspiel gegen den TTC GW Bad Hamm an. Um die Köpfe freizubekommen wird am Samstag trainiert, am Abend dürfen die Spieler auf die Sommerendparty in Hilpoltstein. "Aber nur bis zehn, halb elf", so Beringer.



TV Hilpoltstein - TSV Bad Königshofen 1:3. Alexander Flemming - Kilian Ort 11:8, 5:11, 6:11, 9:11; Petr David - Mizuki Oikawa 11:8, 11:8, 12:10; Nico Christ - Darko Jorgic 5:11, 8:11, 11:4, 11:13; Alexander Flemming - Mizuki Oikawa 6:11, 10:12, 12:14.

