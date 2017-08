Der Pyraser Gutshof verwandelte sich am Sonntagnachmittag in ein Mekka für Kinder. Tausende von Besuchern hatten die Möglichkeit, an der berüchtigten Schatzsuche teilzunehmen, die zahlreichen Spielgeräte zu nutzen oder am Bau der drei Kilometer langen Brio-Holzeisenbahn mitzuwirken, um für einen Eintrag im Guiness-Buch der Rekorde zu sorgen. Und auch das Wetter machte mit.