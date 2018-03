In diesem Jahr traf der "echte" Frühling mit dem Hilpoltsteiner Autofrühling zusammen, sodass sich zu den schönen, blankpolierten Karosserien auch schon die ersten Blumen gesellten. Kein Wunder, dass der Ansturm in den beteiligten Autohäusern wieder groß war – ebenso wie am Ostermarkt in der Innenstadt.