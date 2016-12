Besuchermagnet in Hilpoltstein: Weihnachtsbasar in Zell

Dekorationsstücke und Geschenkideen besonders beliebt - 20.11.2016 14:02 Uhr

HILPOLTSTEIN - Der Weihnachtsbasar der Regens-Wagner-Einrichtung hat am Samstag seine Tore weit geöffnet, und wie immer drängten sich hunderte bis tausende Besucher durch die festlich geschmückten Räumlichkeiten der Gehörloseneinrichtung.

Bilderstrecke zum Thema Handgemachtes aus Holz: So war der Weihnachtsbasar in Zell In der Regens-Wagner-Einrichtung gab es am Samstag allerhand Dekorationsstücke und Geschenkideen zum Fest zu kaufen. Wie jedes Jahr drängten sich hunderte bis tausende Besucher durch die festlich geschmückten Räumlichkeiten der Gehörloseneinrichtung.



Die Besucher waren vor allem auf der Suche nach Dekorationsstücken zum Fest oder Geschenkideen, und wohl niemand kam aus der Zeller Einrichtung ohne breites Grinsen und prall gefüllter Einkaufstüte heraus. Schnee gab es diesmal zwar keinen, so wie im letzten Jahr beim 20-jährigen Jubiläum des Basars, aber das war auch ganz gut so, denn viele mussten weit laufen, um zu ihrem Auto zurückzukommen, denn Parkplätze sind an diesem einen Tag in Zell ebenso begehrt wie Adventskränze oder Christbaumkugeln. Am besten ließ man sich dann auf dem Weg zum Auto noch eine Bratwurstsemmel oder ähnliches schmecken, die die vielen Direktvermarkter vor dem Weihnachtsbasar im Angebot hatten.

Tobias Tschapka