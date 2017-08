Bierlaster kracht auf der A9 bei Allersberg in 40-Tonner

Autobahn blieb wegen aufwendiger Bergungsarbeiten länger gesperrt - 02.08.2017 11:04 Uhr

ALLERSBERG - Heftiger Unfall auf der A9 in Richtung München: Zwischen Allersberg und Hilpoltstein krachte am Dienstagabend ein Laster in einen anderen Sattelzug. Dessen Ladung, Tausende Bierdosen, rollten daraufhin über die Fahrspuren. Beide Lkw-Fahrer wurden verletzt.

Zwei Männer wurden bei dem Unfall am Dienstagabend verletzt. Die A9 in Richtung München war nahe Allersberg teils bis zum Mittwochmorgen gesperrt. © NEWS5 / Goppelt



Zwei Männer wurden bei dem Unfall am Dienstagabend verletzt. Die A9 in Richtung München war nahe Allersberg teils bis zum Mittwochmorgen gesperrt. Foto: NEWS5 / Goppelt



Bierdosen sind überall auf der Fahrbahn, die beiden Laster sind schwer demoliert: Ein Sattelzug fuhr am Dienstagabend zwischen Allersberg und Hilpoltstein auf einen anderen Lkw auf, der offenbar teils auf dem Standstreifen, teils auf der rechten Fahrspur abgestellt. Das Fahrzeug hatte wohl zuvor eine Panne gehabt. Bei dem Zusammenstoß verlor einer der Lkw seine Ladung - Tausende Bierdosen.

Der Fahrer des aufgefahrenen Lastwagens wurde schwer verletzt und mit einem Rettungshelikopter in eine Klinik geflogen. Auch der Fahrer des anderen Sattelzuges erlitt Verletzungen. Die A9 blieb während der Aufräumarbeiten gesperrt, die Blechdosen hatten sich auf allen sechs Fahrspuren verteilt. Auch Stunden nach dem Vorfall waren am Mittwochmorgen noch immer die mittlere und die rechte Fahrspur in Richtung München gesperrt.

Bilderstrecke zum Thema Tausende Bierdosen auf der A9: Lkw rast in Sattelzug Ein Auffahrunfall hat am Dienstagabend auf der A9 bei Allersberg für einigen Wirbel gesorgt: Ein Lkw-Fahrer krachte mit seinem Koloss auf einen zweiten Sattelzug, der den rechten Fahrstreifen nach einer Panne teilweise blockierte. Die Ladung eines der Fahrzeuge, Tausende Bierdosen, kullerten über die sechs Fahrstreifen. Einer der Lkw-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt, auch der zweite musste vom Rettungsdienst versorgt werden.



Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.