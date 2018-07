Wenn am Heimatfestsonntag punkt 14 Uhr der Böller kracht, dann weiß ganz Heideck: Jetzt beginnt der Festzug, einer der Höhepunkte des Heimatfestes. Über 50 Wagen und Fußgruppen ziehen dann durch die Straßen der Altstadt. So auch am Sonntagnachmittag. Dieses Jahr stand der Zug unter dem Motto "Epochen unseres Landes". Viele örtliche Vereine hatten sich mit viel Fantasie und Fleiß auf diesen Tag vorbereitet. © Manfred Klier