Blitzschlag in Thalmässing: Dachstuhl brennt nieder

Zwei Bewohner retteten sich rechtzeitig vor den Flammen - vor 5 Stunden

THALMÄSSING - Heftige Gewitter zogen am späten Mittwochabend über den Landkreis Roth: Im Thalmässinger Ortsteil Eysölden schlug ein Blitz in einen Dachstuhl eines Zweifamilienhauses ein und setzte diesen in Brand.

Im Thalmässinger Ortsteil Eysölden ist am späten Mittwochabend ein Dachstuhl abgebrannt. © NEWS5 / Goppelt



Nach einem Blitzschlag ist am Mittwochabend gegen 22 Uhr der Dachstuhl eines Zweifamilienhauses in Thalmässing (Landkreis Roth) vollständig abgebrannt.

Wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte, wurden bei dem Feuer keine Menschen verletzt. Die zwei Bewohner des Hauses bemerkten das Feuer zuerst und konnten sich selbst aus dem Haus retten. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten eine knappe Stunde an. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von 150.000 Euro.

