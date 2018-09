Am Montagnachmittag mussten 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr zum Hilpoltsteiner Recyclinghof in der Kreisstraße ausrücken, weil eine der Müllboxen mit Sperrmüll in Brand geraten war. Zwei Arbeiter der Deponie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Warum das Feuer entstanden ist, ist noch unklar. © NEWS5