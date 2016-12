Bundesverdienstkreuz für Karlheinz Thoma

Direktor des Gymnasiums Hilpoltstein erhielt Auszeichnung wegen seines Engagements für „Jugend forscht“ - 17.12.2016 05:53 Uhr

HILPOLTSTEIN - Für sein Engagement im Schülerwettbewerb „Jugend forscht“ hat Karlheinz Thoma, der Direktor des Gymnasiums Hilpoltstein, das Bundesverdienstkreuz verliehen bekommen.

Verdienstkreuz nebst Verleihungsurkunde, unterschrieben von Bundespräsident Gauck. © Foto: Huck



Eigentlich hat Karlheinz Thoma schon mit einem Brief vom Amt gerechnet. Zu schnell war er mit dem Auto gefahren und wurde dabei geblitzt. Eines Tages lag dann wirklich ein Schreiben im Briefkasten, der Absender: das Bundespräsidialamt. „Dann war mir klar, dass es kein Knöllchen ist“, scherzt Thoma.

Der 63 Jahre alte Mathe- und Physiklehrer war 1981 zum ersten Mal Juror, seit 22 Jahren organisiert er den Regionalwettbewerb Mittelfranken von „Jugend forscht“ in Erlangen. Bei der bundesweiten Veranstaltung können Schüler in Einzelprojekten oder mit bis zu drei Personen Themen in den Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik erforschen. Die Sieger des mittelfränkischen Wettbewerbs treten dann mit den Gewinnern aus den anderen bayerischen Bezirken an, am Ende gibt es einen Bundeswettbewerb, der 2017 auch in Erlangen stattfindet.

Für dem Regionalwettbewerb muss Thoma einiges organisieren: Bis Ende November reichen die Schüler ihre Themen ein. Für die überzeugendsten Ideen reichen die Schüler eine Langfassung ein und müssen dann einen Stand herrichten. Thoma sichtet zusammen mit Kollegen sämtliche Ideen — früher noch aus Papier, heute alles digital.

Zur Übergabe des Bundesverdienstkreuzes reiste Thomas Familie mit nach Berlin. Bundespräsident Joachim Gauck übergab ihm die Auszeichnung höchstpersönlich. © Foto: privat



Abhängig von der Anzahl muss Thoma Juroren finden, meist Lehrer, die die Arbeiten der Schüler beim Wettbewerb in Erlangen bewerten. Zu den Hochzeiten gab es schon einmal 250 Teilnehmer. Doch aus Brandschutzgründen für die Halle musste die Zahl reduziert werden. Für das Frühjahr 2017 sind 118 Arbeiten angemeldet.

Um die Arbeiten zu stemmen, hat Thoma vor einigen Jahren den Verein „Chancen-Technik-Umwelt“ gegründet, der auch bei Unternehmen um finanzielle Unterstützung wirbt. Im Moment ist ein großer Elektronikkonzern aus Erlangen Hauptsponsor der Veranstaltung. Mit den Siegern des Regionalwettbewerbs fährt Thoma dann auch immer zum Regierungspräsidenten in Ansbach, der sich auch sehr für die Arbeiten interessiere.

Persönliche Rede von Joachim Gauck

Offiziell hat der bayerischen Ministerpräsident Karlheinz Thoma für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen. Wer dem Landesvater den Tipp gegeben hat, bleibt geheim. „Ich vermute jedoch, dass es jemand aus dem Verein war“, so Thoma. Zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Kindern ging es zur Preisübergabe zu Bundespräsident Joachim Gauck in Berlin. „Er hat eine sehr schöne Rede gehalten und eine unglaubliche Wärme ausgestrahlt“, berichtet Thoma über die Begegnung mit dem Staatsoberhaupt.

Zum Ende des Schuljahres geht der Pädagoge in den Ruhestand. Wie viel Zeit er in all den Jahren mit der ganzen Organisation verbracht hat, habe Thoma nie gezählt: „Die Arbeit mit den Jugendlichen macht mir so viel Spaß, das ist die Hauptsache.“ Für die Schüler bedarf die Teilnahme eines gehörigen Teils an Mut: Etwa, wenn ein Zwölfjähriger seine Arbeit vor einer Jury vorstellt.

Seine Arbeit im Verein wird Thoma noch fortführen, denn die naturwissenschaftliche Bildung der Jugendlichen liegt dem Direktor am Herzen. Und sie zahlt sich seiner Meinung nach auch aus. Vor einigen Jahren hatte ein junger Mann mit einer selbst gebauten Drohne den mittelfränkischen Regionalwettbewerb gewonnen und wurde anschließend auch Bundessieger. Mit seiner Idee machte sich der Schüler selbstständig — heute ist sein Unternehmen ein Teil des US-amerikanischen Chipherstellers Intel.

Benjamin Huck

