Mitte August wurde die neue Orgel für die Hilpoltsteiner Stadtpfarrkirche in ihren Einzelteilen angeliefert. Inzwischen ist sie fast vollständig aufgebaut. Kirchenmaler und Zimmerer sind noch am Werk, um auch das Gehäuse und die Empore wieder schön herzurichten.

Ein Tieflader ist am Montagmorgen wohl nach einer Reifenpanne in die Leitplanke auf Höhe der Rastanlage Greding gefahren. Dabei geriet der Anhänger, auf dem ein kleiner Radbagger geladen war, in Schräglage und blockierte alle Spuren der Autobahn. Die Bergungsarbeiten dauerten stundenlang an.