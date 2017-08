Daniel Horndasch als Allersberger Bürgermeister vereidigt

43-Jähriger konnte Bürger im zweiten Anlauf von sich überzeugen - vor 56 Minuten

ALLERSBERG - Mittelschule, Abwassersystem, Freibad: In Allersberg stehen große und teure Aufgaben an. Diese alle zu lösen, "wird ein Kraftakt werden", erklärte Daniel Horndasch, der neue Allersberger Bürgermeister, in seiner Antrittsrede vor dem Marktgemeinderat. In der Sitzung am Montagabend wurde er vereidigt.

Daniel Horndasch legte seinen Eid ab. © F.: Windisch



Daniel Horndasch legte seinen Eid ab. Foto: F.: Windisch



Wieder einmal war es relativ voll im Gilardihaus zur Sitzung des Marktgemeinderates. So einige Allersberger hörten zu, als ihr neuer Bürgermeister von den Problemen sprach, vor denen die Marktgemeinde steht. Das größte: "Die Schuldenlast und die Finanzsituation lassen uns wenig Spielraum", bereitete Horndasch Markträte und Bürger schon mal auf schwierige Zeiten vor. Denn zu tun gibt es einiges.

Die laut Horndasch wichtigste Aufgabe ist, den Brandschutz in der Mittelschule auf Vordermann zu bringen. Hier sind im Finanzplan der Marktgemeinde 350.000 Euro verzeichnet, tatsächlich, so Horndasch, wird wohl eine Million mehr gebraucht werden. Die zweite große Pflichtaufgabe wird es sein, die Kläranlagen Eppersdorf, Altenfelden und Ebenried zu schließen und neue Abwasserleitungen zu bauen. "Hier ist dringender Handlungsbedarf".

Es gibt viel zu tun

Und dann ist da ja auch noch das Freibad. Man werde "eine sinnvolle Lösung im Interesse der Bürger" suchen, aber egal ob Sanierung, Umbau oder Neubau – "es wird immer ein Millionenaufwand werden". Und nicht zuletzt auf der To-do-Liste: die bevorstehende Sanierung des Gilardi-Haupthauses, die Ausweisung von Baugebieten und die Bereitstellung von Gewerbeflächen. Eines versprach der neue Bürgermeister den Allersbergern aber an diesem Abend: Man werde bei allen Entscheidungen auf viel Transparenz achten.

Außerdem nutzte Horndasch die Möglichkeit, sich noch einmal für die gute Wahlbeteiligung und das große Vertrauen zu bedanken, das ihm entgegengebracht wurde. Er werde in seinem Amt ganz unparteiisch sein und die sachliche Kooperation mit allen Beteiligten suchen.

Bei den anschließenden Reden der Fraktionssprecher schwang dann bei dem einen oder anderen doch noch ein letztes Mal ein Stück Wahlkampf mit. So erklärte CSU-Sprecherin Christine Herdegen, dass angesichts der geringen Wahlbeteiligung ja eigentlich nur 35 Prozent der Wähler dem Bürgermeister das Vertrauen ausgesprochen hätten, nun gelte es, "den Erwartungen auch gerecht zu werden".

Bilderstrecke zum Thema Die Stichwahl gewonnen: Daniel Horndasch ist neuer Bürgermeister Daniel Horndasch ist neuer Bürgermeister in Allersberg. Der parteilose 42-Jährige setzte sich in der Stichwahl mit 58,2 Prozent gegen den CSU-Kandidaten Christian Albrecht durch. Am 5. August wird Horndasch sein Amt antreten.



Spannende Zeiten sah SPD-Sprecher Roger Bitsch auf die Marktgemeinde zukommen. Allerdings könne der Bürgermeister nicht alles alleine leisten, "sondern nur zusammen mit dem Marktgemeinderat". Eine gute Zusammenarbeit sei möglich, wenn Vertrauen da sei, und die SPD würde einen Vertrauensvorschuss gewähren, "den Sie sicher rechtfertigen". Im Namen des Allersberger Bürgerforums, das gemeinsam mit den Freien Wählern Daniel Horndasch seinerzeit in den Wahlkampf geschickt hatte, bot dessen Sprecher Walter Penkert allen anderen Fraktionen die Zusammenarbeit an. Und Thomas Schröder schließlich versprach, dass die Freien Wähler jedes sinnvolle Projekt mit vollen Herzen unterstützen.

Vor den ganzen Reden hatte Walter Penkert als ältestes Mitglied des Marktgemeinderates dem neuen Bürgermeister Daniel Horndasch den Eid abgenommen und ihm dann die Amtskette des Bürgermeisters übergestreift.

Daniel Horndasch hatte wie berichtet Mitte Juli die Stichwahl gegen Christian Albrecht (CSU) gewonnen. Für den parteilosen 43-Jährigen hatten 58,2 Prozent der Bürger gestimmt. Die Wahlbeteiligung hatte bei 61,5 Prozent gelegen. Daniel Horndasch tritt die Nachfolge von Bernhard Böckeler (CSU) an, der sich nach 24 Jahren an der Spitze der Marktgemeinde nicht mehr zur Wahl gestellt hatte.

Beate Windisch