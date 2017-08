Das war das Burgfest 2017: Alle Bilder und Videos

HILPOLTSTEIN - Das 90. Burgfest lockte zahlreiche Besucher an. Vier Tage lang war Hilpoltstein im Ausnahmezustand. Hier gibt es alle Bilder und Videos.

Alljährlich wird mit einem historischen Festspiel an den Einzug der Gräfin erinnert. Zum 90. Burgfest kamen wieder viele Zuschauer. © Tobias Tschapka



Das Burgfest feierte 90. Geburtstag. Und das Wetter feierte mit. Als die Hilpoltsteiner zum Festauftakt am Freitag auf den Marktplatz kamen, hörte der Nieselregen auf. In den folgenden Tagen konnten sich die Hilpoltsteiner über Sonne und bestes Sommerwetter freuen.

Trödelmarkt, Sautrogrennen, das Festspiel am Sonntag und der legendäre Frühshoppen am Montag: Vier Tage lang war Hilpoltstein im Ausnahmezustand und lockte zahlreiche Besucher an. Wir haben alle Bilder und Videos für euch!

