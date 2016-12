Gotteshaus, Konzertsaal, Fernsehstudio: Der Bayerische Rundfunk hat in der Stadtpfarrkirche Hilpoltstein sein Weihnachtskonzert aufgezeichnet. Zu hören sind die Weihnachtslieder aus aller Welt am vierten Advent in der ARD und an Heiligabend im Bayerischen Fernsehen. © Manfred Klier