Der Läufer-Cup 2018: Alle Rennen im Überblick

Serie zählt in diesem Jahr 18 Wettkämpfe - vor 1 Stunde

ROTH - Im 16. Jahr des Läufer-Cups ist nun auch der Altmühlsee-Lauf in Unterwurmbach Teil der Renn-Serie. Bei 18 Rennen kann man schon mal den Überblick verlieren. Deshalb hier alle Wettkämpfe in einer Karte.

Der Läufer-Cup im Fränkischen Seenland zählt heuer 18 Rennen, der Altmühlsee-Lauf ist neu dazugekommen. Der Auftakt ist wie immer am Rothsee, in Pleinfeld werden am Jahresende die Sieger gekürt. Ob Stefan Böllet und Larissa Korn ihre Titel verteidigen können? Hier alle Rennen im Überblick.

Infos, Ausschreibungen und Punktestände gibt es auf den Seiten des Läufer-Cups.