Jahrelang schlummerten in Kisten und Kellern in Hilpoltstein Kacheln und Bruchstücke verschiedener Öfen. Nun hat sie ein Archäologen-Team untersucht. Demnach sind stammen sie aus der Zeit von 1500 bis 1660 - ein besonders prachtvoller soll den Hilpoltsteiner Pfalzgrafen Johann Friedrich gewärmt haben. Der Archäologe und Kunsthistoriker Harald Rosmanitz (li.) und Peter Hagenmaier, Leiter des Museums Schwarzes Roß in Hilpoltstein: Im Depot des Museums und im Stadtarchiv suchten sie die Kachelbruchstücke zusammen. © Stefan Bergauer