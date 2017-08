Sie kommt! Wie Anno 1606 ritt Pfalzgräfin Dorothea Maria am Sonntagnachmittag in Hilpoltstein ein. Auf dem Marktplatz wurde sie vom jubelnden Volk empfangen, und vor und auf der Bühne gab es allerlei Unterhaltung. Das historische Festspiel ist alljährlich der Höhepunkt des Burgfestes in Hilpoltstein. © Tobias Tschapka