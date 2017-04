Disco-Unfälle: BRK klärt Realschüler über Gefahren auf

Disco-Fieber ohne John Travolta, dafür mit Blaulichtunterstützung - vor 2 Stunden

HILPOLTSTEIN - Die Aktion "Disco-Fieber" machte am Freitag in der Hilpoltsteiner Realschule Station und informierte alle vier zehnten Klassen über die Gefahren, die auf den Weg von der Disco nach Hause junge Autofahrer und ihre Mitfahrer warten können. Dabei ging es bei den Vorträgen zum Teil sehr emotional zu, aber auch der praktische Teil im Anschluss auf dem Festplatz beeindruckte die Teenager sichtlich.

Mehrere Schüler wurden zu Demonstrationszwecken aus einem verunfallten Auto gerettet. © Tobias Tschapka



Mehrere Schüler wurden zu Demonstrationszwecken aus einem verunfallten Auto gerettet. Foto: Tobias Tschapka



Es ist eine echte Horrorvorstellung für alle Eltern: Während ihre Kinder noch unterwegs zum Feiern sind stehen auf einmal Polizisten vor der Tür und überbringen die entsetzliche Nachricht, dass der Sohn oder die Tochter nicht mehr nach Hause kommen werden. Natürlich ist dies auch für die Polizei keine leichte Aufgabe, ganz zu schweigen für die Rettungskräftebei einem Unfall vor Ort. Nach wie vor sind es vor allem junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren, die überdurchschnittlich an Verkehrsunfällen beteiligt sind.

Die ersten zwei Jahre nach Erwerb der Fahrerlaubnis sind nach Studien die risikoreichsten und unfallträchtigsten im Leben. Um dieser Gefahr entgegenzuwirken, hat die Deutsch- und Geschichtslehrerin Véronique Quiring erstmals die Aktion "Disco-Fieber" an die Realschule Hilpoltstein geholt. In Zusammenarbeit mit dem "Bayerischen Zentrum für Prävention und Gesundheitsförderung (ZPG)" hatte sie es sich zum Ziel gesetzt, die in diesem Alter überaus feierlustigen jungen Erwachsenen für das Risiko des so genannten "Disco-Unfalls" zu sensibilisieren. Dabei konnte sie auf die Unterstützung der Hilpoltsteiner Blaulichtdienste zählen, deren Referenten zum Teil schockierende Erlebnisse aus dramatischen Einsätzen erzählten.

Bilderstrecke zum Thema Disco-Unfälle: BRK sensibilisiert Hilpoltsteiner Realschüler In der Hilpoltsteiner Realschule stand am Freitag das Thema "Disco-Unfälle" auf dem Lehrplan. Rettungskräfte des BRK berichteten den Schülern aus ihren eigenen Erfahrungen am Unfallort, bevor die Zehntklässler hautnah bei einer einstudierten Rettungsaktion dabei sein konnten.



Persönliche Erlebnisse am Unfallort

Zu Wort kamen hierbei Josef Geitner von der Rettungswache Hilpoltstein des BRK Kreisverbands Südfranken, Franz-Peter Lössl von der Freiwilligen Feuerwehr Hilpoltstein, der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Hilpoltstein, Siegfried Frauenschläger, sowie Agathe Meixner vom Kriseninterventionsteam (KIT) des BRK. All diese Vorträge hatten gemeinsam, dass sie weniger Zahlen und Fakten rund um die Discounfälle behandelten, sondern auf persönliche Erlebnisse am Unfallort oder beim Überbringen der Todesnachricht setzten. Das wirkte.

Die Schülerinnen und Schüler verfolgten mucksmäuschenstill und mit versteinerter Miene die oft drastischen Schilderungen der Menschen, zu deren Job es gehört, dem Tod auf der Straße ins Auge zu blicken, ob sie dies wollen oder nicht. Wie so ein Einsatz vonstattengehen kann, demonstrierten den Realschülern anschließend BRK, Feuerwehr und Polizei gemeinsam auf dem Festplatz. Im Zentrum des Geschehens befand sich ein alter Mazda, in dem zwei Jugendliche nach dessen vermeintlichen Unfall eingeklemmt waren. Sowohl die beiden blutig geschminkten Verletzten als auch die zur Hilfe eilenden jugendlichen Erstretter, die die Einsatzkräfte alarmierten, gehörten zum Schulsanitätsteam der Realschule, der seit sechs Jahren bestehenden "Erste-Hilfe-Einheit" der Realschule.

Aufklärungskampagne weiterführen

Schnell trafen die Hilfskräfte ein, die mit schwerem Gerät dem Mazda zu Leibe rückten und die Verunfallten mit Hilfe von Rettungsschere und –spreizer aus dem Wrack befreiten, damit sich die BRK-Kräfte um sie kümmern konnten. Moderiert wurde der Übungseinsatz vom Hilpoltsteiner Feuerwehrkommandanten Jürgen Flierl.

Das Thema Disco-Unfall wird seine Aktualität wohl so schnell nicht verlieren, denn im ländlich geprägten Rother Landkreis ist man als junger Mensch, der mobil sein möchte, ohne Führerschein aufgeschmissen.

Umso wichtiger ist es, sich schon vor einer Fahrt in die Disco zu überlegen, ob man sich als Fahrer konzentrieren kann, wenn die Mitfahrer im Auto ordentlich Party machen, ob man der Entschluss, den ganzen Abend keinen Alkohol zu trinken, wirklich durchhalten kann, oder wie man reagiert, wenn Freunde alkoholisiert fahren wollen. "Wenn wir mit unserer Veranstaltung heute nur einen einzigen Disco-Unfall verhindern, dann haben wir schon viel geschafft", findet die Initiatorin des Disco-Fiebers, Véronique Quiring, die sich gut vorstellen kann, diese Aufklärungskampagne zukünftig noch öfters an der Realschule abzuhalten. Weiterführende Informationen zum Thema gibt es auch im Internet unter www.disco-fieber.de.