Drei Verletzte bei Auffahrunfall in Heideck

29-Jähriger bremst zu spät - Rettungsdienst rückt an - vor 1 Stunde

HEIDECK - Ein 29-jähriger Autofahrer bemerkte den Abbiegevorgang eines zwei Wagen vor ihm fahrenden Fahrzeugs zu spät und verursachte am Dienstagnachmittag in Heideck einen Auffahrunfall, in den drei Fahrzeuge verwickelt waren. Drei Personen wurden leicht verletzt.

Mit ihrem VW Golf wollte eine 26-jährige Frau am Dienstag auf der Bahnhofstraße Richtung stadteinwärts nach links auf ein Grundstück abbiegen.

Der Fahrer eines Mercedes bemerkte den Abbiegevorgang rechtzeitig und bremste. Der 29-jährige Mann im Fahrzeug hinter ihm erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Das Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Golf aufgeschoben, dabei wurden alle drei Fahrer verletzt. Die Frau musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von 9000 Euro.

