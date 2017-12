Einsatz an Heiligabend: Lagerhalle brennt in Hilpoltstein

Keine Verletzten - Feuerwehr konnte Unrat schnell löschen - vor 9 Stunden

HILPOLTSTEIN - Rund 30 Feuerwehrleute mussten an Heiligabend zu einem Lagerhallenbrand in der Industriestraße in Hilpoltstein ausrücken. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Freiwillige Feuerwehr Hilpoltstein musste an Heiligabend zu einem Einsatz in der Industriestraße ausrücken. © Feuerwehr Hilpoltstein



Gegen Mittag erreichte die Einsatzkräfte eine Alarmierung mit dem Stichwort "Brand Lagerhalle" in der Industriestraße. Wie die Feuerwehr Hilpoltstein auf ihrer Homepage schreibt, wurde in einem Abrissgebäude eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Unter schwerem Atemschutz konnten die rund 30 Feuerwehrleute den brennenden Unrat im Inneren des Gebäudes schnell löschen. Im Einsatz waren auch Atemschutz-Geräteträger und die Feuerwehr aus Roth. Nach der Belüftung des Gebäudes und der Sicherung des von der Feuerwehr aufgebrochenen Tores konnte der Einsatz beendet werden.

Über verletzte Personen ist derzeit nichts bekannt. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken hat die Ermittlungen übernommen.

