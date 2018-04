Am Palmsonntag wurden in der St. Georgskirche zu Georgensgmünd in einem feierlichen Festgottesdienst 20 KonfirmandInnen und Konfirmanden eingesegnet: Paul Amend, Simon Behr, Luis Bernreuther, Viviana Buckl, Ina Dittes, Hannes Gottwald, Jakob Gsaenger, Mario Gußner, Oliver Heiden, Stefanie Herrgott, Celine Hirsch, Xenia Hirsch, Julius Jörg, Fabian Lechner, Manuel Meyer, Francesco Schieder, Erik Sowa, Lea Sperl, Johanna Wuttke und Jonas Zimmermann. © Birgit Ruckriegel