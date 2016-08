Film ab im Freibad: Die N-Ergie-Kinotour machte erstmals Station in Thalmässing, und da das Freibad in diesem Jahr sein 60-jähriges Bestehen feiert, wurde der Freiluft-Kinosaal genau an diesen Ort gelegt. Eine gute Idee, denn das Wetter spielte mit, und so kamen am Ende fast 340 Besucher ins Bad, um „Fack Ju Göhte 2“ zu schauen und auch sonst viel Spaß zu haben. © Tobias Tschapka