Der Allersberger Faschingszug ist ein Muss für alle Narren: Rund 20.000 Schaulustige säumten wieder die Straßen und jubelten den Gruppen zu, die sich zu Fuß oder mit ihrem Wagen, auf alle Fälle aber in tollen Kostümen, in den langen Zug eingereiht hatten.

Zumba, Boxen, Football: Mit seinem Faschingsumzug sorgte der Faschinxverein Obermässing für einen närrisch-sportlichen Nachmittag. Sehr zum Gaudi der vielen Schaulustigen am Straßenrand.

Biene Maja, Asterix, Obelix und die Crew vom Raumschiff Enterprise: Lauter "Helden der Kindheit" tummelten sich beim Faschingsball des TV Hilpoltstein auf der Tanzfläche. Bis spät in die Nacht wurde ausgelassen gefeiert.

Kaiserwetter herrschte beim Faschingsumzug in Thalmässing. Zu Fuß oder hoch auf dem Wagen zogen die Gruppen durch die Marktgemeinde. Die vielen Schaulustigen am Straßenrand waren bester Laune und feierten bis in die Abendstunden.