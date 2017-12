Flammen aus dem Motorraum: Pkw brennt in Hilpoltstein

HILPOLTSTEIN - Am frühen Freitagmorgen wurde die Feuerwehr Hilpoltstein zum Brand eines Autos gerufen. Ein Passant war mit dem Pulverlöscher aber schneller.

Richtiges Glück hatte eine Frau in Hilpoltstein: Sie bemerkte das Feuer im Motorraum ihres BMW bevor es sich ausbreiten konnte. © Feuerwehr Hilpoltstein



Die Fahrerin eines BMW 5er war gegen 6.20 Uhr am Freitagmorgen in der Albrecht-Dürer-Straße in Hilpoltstein unterwegs, als sie nach Aussage der Feuerwehr, bemerkte, dass Rauch aus dem Motorraum ihres Fahrzeugs kam. Später schlugen auch noch Flammen hervor. Sie hielt an, ein vorbeikommender Passant fackelte nicht lange und löschte mit einem Pulverlöscher die Flammen im Motorraum.

Die kurz darauf eintreffende Feuerwehr hatte nicht mehr viel Arbeit, sondern musste nur noch die Nachlöscharbeiten übernehmen und kontrollierte das Fahrzeug mit der Wärmebildkamera auf weitere Hitzequellen.

Über die Schadenshöhe ist nichts bekannt, die Feuerwehr geht aber von einem Totalschaden an dem 5er BMW älteren Modells aus.

