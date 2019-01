Frontalzusammenstoß bei Hilpoltstein: Frau schwer verletzt

Staatsstraße 2225 war komplett gesperrt - Hubschrauber im Einsatz - vor 12 Minuten

HILPOLTSTEIN - Am Samstagnachmittag ereignete sich auf der Staatsstraße 2225 zwischen Hilpoltstein und Unterrödel ein schwerer Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines BMW prallte frontal mit einem Audi zusammen. Ein Hubschrauber landete an der Unfallstelle.

Wie ein Sprecher der Einsatzzentrale Mittelfranken bekannt gab, ereignete sich der Unfall gegen 15.25 Uhr. Eine BMW-Fahrerin war von Heideck in Richtung Hilpoltstein unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie mit ihrem Wagen ins Bankett. Beim Gegenlenken geriet sie auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem Audi frontal zusammen. Der Wagen schleuderte rund 15 Meter weit in eine Wiese. Die Fahrerin wurde durch die Wucht des Aufpralls im Audi eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Sie kam mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Ihre Beifahrerin sowie die Unfallverursacherin wurden leicht verletzt.

Am Unfallort war neben den Rettungskräften auch die Feuerwehr und ein Gutachter im Einsatz. Die Straße wurde zur Bergung der Fahrzeuge und Unfallaufnahme bis etwa 17.40 Uhr komplett gesperrt.

