Im Tierheim Roth in der Norisstraße 20 warten viele Tiere auf ein neues Zuhause.

"Gott segne dieses Haus": In diesen Tagen bringen die Sternsinger wieder Gottes Segen in die Häuser.

Sindersdorf liegt an der A9, Ausfahrt Hilpoltstein Süd. Der Name könnte vom althochdeutschen sind (=Weg) herstammen. Sindersdorf wäre damit das Dorf am Weg. Wir haben uns dort mal umgeschaut.