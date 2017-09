Geflecht und Gesundes: Der Michaelimarkt in Thalmässing

Schlechte Wetterprognosen sorgten für weniger Markstände und Besucher - vor 41 Minuten

THALMÄSSING - Nicht ganz so viel los wie üblich war gestern auf dem Michaelimarkt in Thalmässing. Die Wetterprognosen waren nicht die besten, und so waren diesmal sowohl weniger Besucher als auch Marktstände zu sehen. Dennoch konnten sich die Händler, die ihre Ware feilboten, nicht über zu wenig Resonanz beklagen.

Wie man Gemüse und Obst mit einem einfachen Küchengerät richtig anschneidet und präsentiert, ließen sich viele Besucher zeigen. © Tobias Tschapka



Wie man Gemüse und Obst mit einem einfachen Küchengerät richtig anschneidet und präsentiert, ließen sich viele Besucher zeigen. Foto: Tobias Tschapka



Im Lauf des Tages kamen dann doch sehr viele Besucher von Nah und Fern in die Thalmässinger Innenstadt. Kein Wunder bei dem reichhaltigen Angebot für Haus, Heim und Garten. Da gab es den Allround-Zerkleinerer, das Wunderputzmittel und natürlich jetzt auch wieder warme Mützen, Handschuhe und Schals für die kommende kalte Jahreszeit. Spielzeug jeglicher Art gab es ebenfalls wieder – sehr zur Freude der Kinder, die ihre nur lange genug "bearbeiten" mussten, damit das Kuscheltier oder der Plastikdinosaurier in Mamas oder Papas Tüte kam.

Begleitet wurden die Besucher auf Schritt und Tritt außerdem von leckeren Essensgeruch, den auch kulinarisch bot der Michaelimarkt wieder allerhand Köstlichkeiten.

Bilderstrecke zum Thema Mützen, Körbe, Kuscheltiere: So war der Michaelimarkt in Thalmässing Nicht ganz so viel los wie üblich war am Samstag auf dem Michaelimarkt in Thalmässing. Dennoch konnten sich die Händler nicht beklagen, denn im Lauf des Tages kamen doch sehr viele Besucher aus Nah und Fern in die Innenstadt und begutachteten das reichhaltige Angebot für Haus, Heim und Garten.