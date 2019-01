Am Samstagnachmittag geriet die Fahrerin eines BMW auf der Staatsstraße 2225 von Heideck in Richtung Hilpoltstein in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit einem Audi zusammen. Dessen Fahrerin erlitt schwere Verletztungen und kam mit dem Rettungshubschrauer in eine Klinik. Ihre Beifahrerin sowie die Unfallversursacherin wurden leicht verletzt.