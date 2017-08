Schäumende Gischt, spritzender Schlamm, todesmutige Piloten beider Geschlechts, dafür steht das Sautrogrennen beim Hilpoltsteiner Burgfest. Dreizehn Mannschaften stürzten sich am Burgfestsamstag in die Fluten des Stadtweihers. Der Spaßwettbewerb in Bildern. © Tobias Tschapka