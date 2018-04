Greding: Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Der Biker kam aus Unachtsamkeit von der Straße ab - vor 39 Minuten

GREDING - Ein Motorradfahrer stürzte am Sonntagmittag auf der Staatsstraße zwischen Kinding und Greding. Er verletzte sich schwer und musste in eine Klinik nach Ingolstadt geflogen werden.

Als eine Gruppe Biker am Sonntagmittag die Staatsstraße 2227 von Kinding in Richtung Greding befuhr, kam der Letzte in der Gruppe in einem Moment der Unachtsamkeit kurz nach der Regierungsbezirksgrenze nach rechts von der Straße ab. Er stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Der Motorradfahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Ingolstädter Klinik geflogen. Das Fahrzeug wurde bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

