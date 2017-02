Finstere Gesellen trieben am Sonntagnachmittag auf dem Hilpoltsteiner Marktplatz ihr Unwesen, sehr zum Vergnügen der vielen Schaulustigen am Wegesrand.

Ob Trompete, Xylophon oder Querflöte: Im Proberaum der Stadtkapelle Hilpoltstein im Keller der Grundschule konnten am Tag der offenen Tür die Besucher sich an den verschiedensten Musikinstrumenten ausprobieren. Bei der Kapelle hofft man, dass es nicht nur beim Schnuppern bleibt: Über Nachwuchs freut man sich hier in allen Bereichen, besonders aber bei den tiefen Blechblasinstrumenten wie der Tuba.