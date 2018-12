Fast wie bestellt präsentierte sich Hilpoltstein am Sonntag zur Fackelwanderung unter einer leichten Schneedecke: Mehr als 80 kleine und große Wanderer starteten an der Residenz zur Lichtertour durch die Stadt. Die Stadtarchivarin Annett Haberlah-Pohl führte die Gruppe an und packte jede Menge Geschichten über die Burgstadt und ihre lebhaften Vergangenheit aus. Am Hof der Residenz dann das Highlight für die Kinder: Das Christkind erschien an einem Fenster im ersten Stock und erzählte die Geschichte vom Sternenengel.