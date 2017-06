Hilpoltstein: Betrunkener zerreißt Hemd eines Polizisten

59-Jähriger verursachte zuvor mit 1,7 Promille einen Unfall mit dem Rad - vor 20 Minuten

HILPOLTSTEIN - Zuerst kollidierte ein 59 Jahre alter Radfahrer beim Überqueren des Hilpoltsteiner Altstadtrings mit einem Auto. Später leistete der stark alkoholisierte Mann Widerstand gegenüber der Polizei und zerriss das Hemd eines Beamten.

Am Samstagmittag wollte ein Radfahrer den Altstadtring auf Höhe Döderleinsweg überqueren, missachtete dabei aber die Vorfahrt. Der 59-jährige Radler prallte daher gegen die Beifahrerseite eines von links kommenden Wagens und stürzte danach zu Boden. Er zog sich leichte Abschürfungen an den Armen zu. Ob am Fahrzeug ein Schaden entstand, wird noch ermittelt.

Der Unfallverursacher hatte zudem mehr als 1,7 Promille im Blut, woraufhin die Polizisten den Mann aufforderten, sie zu begleiten. Der 59-Jährige weigerte sich und leistete auch bei der Festnahme Widerstand. So zerriss der alkoholisierte Mann das Hemd eines Polizisten - lautstarke Beleidigungen kamen laut Polizeibericht noch hinzu.

