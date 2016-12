Hilpoltstein: Eindrucksvolle Krippe im Sternenpostamt

Noch bis zum 6. Januar auf dem Platz vor der Residenz - 17.12.2016 13:00 Uhr

HILPOLTSTEIN - Seit dem Ende des Hilpoltsteiner Weihnachtsmarktes und noch bis zum Dreikönigstag am 6. Januar ist im Pavillon des ehemaligen Sternenpostamtes eine Weihnachtskrippe ausgestellt.

Die Krippe mit den imposanten Ausmaßen von 1,65 x 0,85 x 0,55 Meter stammt von Walter Grabowsky aus Allersberg. © Foto:



Die Krippe mit den imposanten Ausmaßen von 1,65 x 0,85 x 0,55 Meter wurde von dem passionierten Krippenbauer Walter Grabowsky aus Allersberg, Gründungsmitglied des Krippenvereins „Hilpoltsteiner Krippenfreunde“, in mehr als 400 Arbeitsstunden aus dem Holz der Zirbelkiefer, auch Zirbe oder Arve genannt, geschnitzt. Zirbe ist die frosthärteste heimische Baumart und nur in Höhenlagen von 1300 bis 2900 Metern in den Alpen und Karpaten anzutreffen.

Da das aromatisch riechende Holz sehr leicht ist und sich insbesondere durch sein geringes Quell- und Schwindverhalten auszeichnet, wird es gerne auch im Krippenbau verwendet. In die liebevoll gefertigte Krippenlandschaft sind neben der heiligen Familie auch Hirten, Schäfer, viele Schafe sowie Gegenstände des Alltags integriert.Die durchschnittlich 16 cm großen Krippenfiguren wurden von Holzschnitzern in Südtirol und im Bayerischen Wald gefertigt.

hiz

