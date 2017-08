Den Anfang machte die Band "Brush", die am Samstag um 19 Uhr das kleine Musikfestival "Rock hinter der Burg" eröffnete. Die kostenlose Veranstaltung lockte in den letzten Jahren mehr und mehr Rock- und Metalbegeisterte hinter die Hilpoltsteiner Burg - so auch dieses Jahr. Da die Musiker vom Veranstalter keine Gage bekommen, spendete das Publikum für "Brush", "Building Everland", "Scherf Band" und "Vera Lux" fleißig in den Spendentopf. © Jürgen Leykamm