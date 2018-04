Hilpoltsteiner Ameisen weichen dem Vogelschutz

HILPOLTSTEIN - Wegen den Bauarbeiten an der LBV-Landesgeschäftsstelle in Hilpoltstein wurde ein Nest Roter Waldameisen umgesiedelt.

Adolf Baumeister vom Ameisenschutzverein siedelte das Ameisenvolk in einem Waldgebiet an, das der Stadt Hilpoltstein gehört. © LBV



Auf dem Gelände der Landesgeschäftsstelle des LBV wurde vor Jahren eine Dachattrappe gebaut. An dieser werden verschiedene Möglichkeiten gezeigt, wie Nisthilfen angebracht werden können.

Dass die Attrappe auch Lebensraum für nicht-gefiederte Bewohner ist, zeigen die Roten Ameisen. Bereits vor Jahren haben sie sich im Schutz der Hütte angesiedelt. In Kooperation mit dem Ameisenschutzverein Hirschberg wurde das Nest nun umgesiedelt.

Adolf Baumeister, ehrenamtlicher Mitarbeiter des Ameisenschutzvereins, brachte in etwa zehn Einsätzen das Ameisenvolk in ein von der LBV-Kreisgruppe Roth speziell ausgesuchtes Waldgebiet, das der Stadt Hilpoltstein gehört.

Die Ameisenart besiedelt in der Regel gut besonnte Stellen am Rande von Laub- und Nadelwäldern. Für die Nestgründung eignet sich besonders ein morscher Baumstumpf, um den in den folgenden Wochen ein Haufen aus Baumnadeln, kleinen Ästen und Moos als Feinmaterial zusammengetragen wird.

Überwiegend bestehen diese sogenannten Streukuppen aus Fichten nadeln. Die Haufen können eine Ausdehnung in Breite und Höhe von bis zu drei Metern erreichen. Die Nester der Roten Waldameise sind in Deutschland nach der Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt.