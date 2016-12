Hilpoltsteiner benennt neue Orchidee nach seiner Mutter

Andreas Zeller fand die Pflanze Corybas walliae in Neuseeland - vor 3 Stunden

HILPOLTSTEIN - Der Hilpoltsteiner Andreas Zeller und sein Kollege Carlos Lehnebach erforschen in Neuseeland Orchideen. Eine Neuentdeckung trägt nun sogar den Namen von Zellers Mutter.

Die Orchideenart Corybas walliae neben einem neuseeländischen Zehn-Cent-Stück. Die zwei Zentimeter große Pflanze ist nach Walli Zeller benannt. © Foto: oh



Die Orchideenart Corybas walliae neben einem neuseeländischen Zehn-Cent-Stück. Die zwei Zentimeter große Pflanze ist nach Walli Zeller benannt. Foto: Foto: oh



In den 1840-er Jahren hat der Forscher William Colenso auf Neuseeland die Spinnenorchideenart Corybas trilobus entdeckt. Die kleinen Pflänzchen erinnern nur entfernt an die vielen Orchideen, die in deutschen Wohnzimmern stehen. Über 170 Jahre lang hat sich niemand genauer mit dieser Art auseinandergesetzt. Bis Andreas Zeller und Carlos Lehnebach kamen.

Der 37-jährige Zeller stammt ursprünglich aus Hilpoltstein. Der Chemiker lebt seit 2008 in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington und traf dort an der Victoria University auf den Botaniker Carlos Lehnebach. Letzterer fand in einem Herbarium die getrockneten Pflanzen der Corybas trilobus — und entdeckte kleine Abweichungen von den bisher beschriebenen Orchideen. Der Beginn einer Abenteuerreise.

„Wir waren immer mal wieder für fünf Tage im Regenwald unterwegs und haben nach den Pflanzen gesucht“, sagt Zeller. Kein leichtes Unterfangen, sehen die kleinen Orchideen doch ziemlich ähnlich aus. Während Zeller fleißig Pflanzenteile sammelte und Fotos schoss, war Lehnebach anschließend damit beschäftigt, die Fundstücke zu trocknen und zu analysieren. „Für mich war das eher ein Hobby, die richtige Arbeit hatte Carlos“, erzählt Zeller.

Der Botaniker Carlos Lehnebach (42) und der Chemiker Andreas Zeller (37) aus Hilpoltstein haben in Neuseeland fünf neue Orchideenarten gefunden. © F.: Huck



Der Botaniker Carlos Lehnebach (42) und der Chemiker Andreas Zeller (37) aus Hilpoltstein haben in Neuseeland fünf neue Orchideenarten gefunden. Foto: F.: Huck



Denn der 42 Jahre alte Botaniker Lehnebach verbrachte einige Wochen im Labor. Nach Untersuchungen des Genmaterials hatten die beiden die Gewissheit: Sie entdeckten fünf neue Orchideenarten, die bislang noch niemand beschrieben hat. In einem wissenschaftlichen Aufsatz definierten sie die Eigenschaften der Pflanzen und gaben ihnen einzigartige Namen.

Corybas confusus heißt so, weil sie anderen verwirrend ähnlich sieht. Corybas vitreus hat ihren Namen von ihrem transparenten Körper. Corybas obscurus zeichnet sich durch ihre dunkle Farbe aus. Corybas sanctigeorgianus ist nach einem Orchideenforscher benannt. Und Corybas walliae trägt den Namen von Walli Zeller aus Hilpoltstein.

Andreas Zeller hatte sich immer gewünscht, dass seine Mutter ihn einmal in Neuseeland besucht, damit er ihr die Orchideen zeigen kann. Doch Walli Zeller wurde krank, der strapaziöse Flug um den Globus zu beschwerlich. „So wird zumindest ein Teil von ihr immer in Neuseeland bleiben“, sagt der Chemiker. Die Corybas walliae schimmert gelb und ist etwa zwei Zentimeter groß.

Nachdem die beiden Forscher die neuen Pflanzen beschrieben hatten, musste ihr Aufsatz noch vor zwei ihnen unbekannten Wissenschaftlern bestehen. Sie überprüften die Arbeit und bestätigten die Neuentdeckung von Zeller und Lehnebach.

Pilze nachgeahmt

Neben den fünf gesicherten Arten, vermutet der Botaniker noch fünf andere Arten, die noch niemand beschrieben hat — mindestens. Ihre Forschungsreisen wurden von 2011 bis 2014 vom Marsden Fund der neuseeländischen Regierung gefördert. „Wir haben ein Rätsel gelöst, dabei haben sich aber viele weitere Fragen ergeben“, sagt Zeller.

Etwa wie sich die Pflanzen vermehren. Mit Videokameras dokumentierten die Forscher das Leben rund um die Orchideen. Was sei bei allen ihren fünf Arten feststellen: sie zogen Pilzmücken magisch an. Normalerweise fliegen die weiblichen Tierchen Pilze an, um sich dort mit ihren männlichen Artgenossen zu paaren und ihre Eier abzulegen.

Der Chemiker Zeller konnte nun im Labor nachweisen, dass die Orchideen Pilze nachahmen. Sie senden wohl einen Duftstoff aus, der die Pilzmücken anlockt. Das besondere dabei: jede Orchidee zieht eine andere Pilzmückenart an, die normalerweise auf echte Pilze abfliegt. „Durch den Kontakt mit verschiedenen Pflanzen tragen die Pilzmücken den Pollen weiter und sorgen so für die Vermehrung der Orchideen“, erläutert Zeller.

Viele Fragen offen

Für diese These spricht auch der Umstand, dass diese Arten während des neuseeländischen Winters blühen — also etwa von Mai bis Oktober — was für die Pflanzen eigentlich untypisch ist. „Aber genau zu dieser Zeit wachsen auch die Pilze, das ist schon ein seltsamer Zufall“, sagt Zeller, der diesem Rätsel weiter auf den Grund gehen will.

Die Erkenntnisse aus der Forschung der beiden werden nun im neuseeländischen Nationalmuseum Te Papa Tongarewa bewahrt, für das Carlos Lehnebach als Botaniker arbeiten und das Herbarium verwaltet. Die Forscher möchten nun herausfinden, warum sich so viele verschiedene Arten auf der Insel verbreitet haben.

Andreas Zeller hat mittlerweile seinen Lebensmittelpunkt in Neuseeland. Er möchte weiterhin dort bleiben, um die Pflanzenwelt zu erforschen. Sein Antrieb: „Es gibt noch viel zu entdecken, was vorher noch niemand gefunden hat.

Benjamin Huck

Mail an die Redaktion