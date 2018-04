Hilpoltsteiner Helfer traten zum Biathlon an

HILPOLTSTEIN - In den vergangenen Jahren hatte stets die Polizei beim Katastrophenturnier der Hilpoltsteiner Hilfsorganisationen gewonnen, bei der 33. Auflage dieses Turniers am vergangenen Wochenende konnte die Feuerwehr den Sieg einfahren. Der wahre Sieger jedoch waren auch in diesem Jahr wieder die Kameradschaft und der Spaß.

Beim Biathlon gingen die Hilfsorganisationen heuer an den Start. Foto: Tobias Tschapka



Ausgetragen wurde das Turnier diesmal als „Biathlon-Wettkampf“. In der Hilpoltsteiner Stadthalle hatten der stellvertretende Kommandant der Hilpoltsteiner Feuerwehr, Ludwig Fehlner, und Felix Stier einen rund 200 Meter langen Parcours aufgebaut, den die insgesamt fünf Mannschaften zweimal durchlaufen mussten.

Sie mussten zahlreiche Hindernisse wie Schwebebalken, Sprungkasten und Sprossenwand überwinden und außerdem mit einer Armbrust einmal liegend und einmal knieend versuchen, vier Ziele zu treffen. Wer nicht traf, musste in die Strafrunde, was die Gesamtzeit natürlich erhöhte.

Schon den Vorlauf gewann die Feuerwehr, die für die beiden Runden eine Gesamtzeit von 32,49 Minuten benötigte. Zweiter wurde die Polizei mit 34,34 Minuten. Auf den Plätzen folgten die Spielgemeinschaft von BRK und Wasserwacht (WW) als BRK-1 mit 34,43 Minuten, das THW mit 40,19 Minuten und BRK-2 mit 43,16 Minuten.

Auch den Finallauf gewann die Feuerwehr mit 15,34 Minuten vor der Polizei (16,11 Min.), BRK-1 (16,24 Min.), THW (18,42 Min.) sowie BRK-2 (21,06 Min.).



