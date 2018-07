Hilpoltsteiner Y-Titty-Star Phil Laude trauert um Freundin

Bereits im Mai hatte seine Freundin eine Hirnblutung erlitten - nun starb sie - vor 27 Minuten

HILPOLTSTEIN - Zusammen mit Oguz Yilmaz und Matthias Roll aus Hilpoltstein hat sich der 28-jährige Philipp Laude unter dem Namen Y-Titty einen Namen in der Comedyszene gemacht. Jetzt hat der Wahl-Kölner jedoch eine sehr traurige Nachricht auf Instagram bekannt gegeben.

Acht Jahre lang waren sie ein Paar: Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Comedy-Star Phil Laude dieses Bild zum Tod seiner Freundin Nadja Bilek. © Screenshot/ Instagram phillaude



Lockere Sprüche und ganz besonderer Humor, damit überzeugte das Comedy-Trio Y-Titty jahrelang. 2014 erhielten die drei Hilpoltsteiner dafür sogar den Echo-Publikumspreis. Doch auch solo ging es für den 28-jährigen Laude steil berauf: Sein Youtube-Kanal hat über eine halbe Million Abonnenten, seine Videos werden millionenfach geklickt. Doch am Montag veröffentlichte der junge Mann auf seinem Instagram-Account einen traurigen Post: Seine Freundin Nadja Bilek ist demnach an den Folgen einer Hirnblutung gestorben. "Du warst mein Wegweiser. Du warst pures Licht und pure Liebe," schreibt Laude dort. Acht Jahre lang war er mit der jungen Frau zusammen.

Ein Post von Anfang Juli zeigt das junge Paar, das damals noch fröhlich gemeinsam in die Kamera lacht. Dabei sitzt Bilek auf dem Foto in einem Rollstuhl: Damals hatte Laude berichtet, dass es bei seiner Freundin Anfang Mai zu einer "sehr seltenen plötzlichen Hirnblutung" gekommen sei. Nach 18 Tagen im Koma hatte sie sich jedoch vorerst gut erholt. "Sie hatte sehr großes Glück in einem sehr großen Unglück," schrieb Laude damals.

Doch nach einer zweiten und dritten Hirnblutung verstarb Bilek schließlich in der Uniklinik in Köln. Auch dies teilte der Hilpoltsteiner auf Instagram seinen Followern mit. Von seinen Fans erhält der Y-Titty-Star dort viel Unterstützung und tröstende Worte. Laut Laudes Post hatte Bilek entschieden, ihre Organe nach dem Tod zu spenden, um somit ein anderes Leben retten zu können. "Typisch Nadi", schreibt Laude hierzu in seinem Posting.

