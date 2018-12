Hip: Alkohol an Jugendliche ausgeschenkt

Glühweinhütte hatte es nicht so mit dem Jugendschutz - vor 1 Stunde

HILPOLTSTEIN - Bei einer Glühweinhütte in Hilpoltstein wurde Alkohol an Jugendliche ausgeschenkt - von Jugendlichen. Die Polizei machte die Bude dicht.

Am Mittwochabend wurde bei einer Überprüfung festgestellt, dass an einem Glühweinstand branntweinhaltige Getränke an Jugendliche ausgeschenkt wurden. Die Ausschenker wurden von der Kontrolleurin angesprochen und aufgefordert, Alterskontrollen durchzuführen und den Ausschank von Schnaps einzustellen.

Nachdem dies nichts fruchtete wurde die Polizei hinzugerufen, die den Vorwurf der Kontrolleurin bekräftt sah. Außerdem stellte sich heraus, dass Jugendliche im Ausschank tätig waren.

Die Polizei schloss den Stand deshalb. Gegen die Verantwortlichen wird wegen eines Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz ermittelt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.